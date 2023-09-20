Арцах принял предложение российских миротворцев о прекращении огня - Mediamax.am

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Арцах принял предложение российских миротворцев о прекращении огня


Фото: Пресс-служба президента Республики Арцах


Ереван /Медиамакс/. Власти Республики Арцах принимают предложение командования российской миротворческой миссии о прекращении огня.

Об этом сообщили в аппарате президента Арцаха.

 

В сообщении говорится:

 

«Анализ действий ВС Азербайджана показывает, что поставлена задача расчленить Арцах и нанести непоправимый ущерб его жизнедеятельности. В течение двух дней упорных боев подразделения Вооруженных Сил Арцаха героически оборонялись от противника, превосходившего в несколько раз в живой силе и военной технике, нанеся ему большие потери.

 

К сожалению, с арцахской стороны также есть потери и раненые, а на некоторых участках противнику удалось прорвать позиции Армии обороны, взять под свой контроль ряд высот и стратегических дорожных узлов.

 

В сложившейся ситуации действия международного сообщества в направлении прекращения войны и урегулирования ситуации недостаточны.

 

Принимая во внимание все это, власти Республики Арцах принимают предложение командования российской миротворческой миссии о прекращении огня».

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Арцах принял предложение российских миротворцев о прекращении огня
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