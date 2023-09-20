Арцах принял предложение российских миротворцев о прекращении огня

Ереван /Медиамакс/. Власти Республики Арцах принимают предложение командования российской миротворческой миссии о прекращении огня.

Об этом сообщили в аппарате президента Арцаха.

В сообщении говорится:

«Анализ действий ВС Азербайджана показывает, что поставлена задача расчленить Арцах и нанести непоправимый ущерб его жизнедеятельности. В течение двух дней упорных боев подразделения Вооруженных Сил Арцаха героически оборонялись от противника, превосходившего в несколько раз в живой силе и военной технике, нанеся ему большие потери.

К сожалению, с арцахской стороны также есть потери и раненые, а на некоторых участках противнику удалось прорвать позиции Армии обороны, взять под свой контроль ряд высот и стратегических дорожных узлов.

В сложившейся ситуации действия международного сообщества в направлении прекращения войны и урегулирования ситуации недостаточны.

Принимая во внимание все это, власти Республики Арцах принимают предложение командования российской миротворческой миссии о прекращении огня».