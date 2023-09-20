Артак Бегларян: Власти Арцаха должны принять быстрые и смелые решения

Ереван /Медиамакс/. Бывший государственный министр Арцаха Артак Бегларян заявил сегодня, что «власти Республики Арцах должны принять быстрые и смелые решения и публично представить их народу, какими бы сложными они ни были, а народ должен осознать, что это вынужденные шаги, вытекающие из ситуации».

«Кровавый геноцид должен быть прекращен как можно скорее, поскольку число жертв и раненых стремительно растет, а продвижение и успехи азербайджанской армии в разных направлениях развивается. Время работает против нас, поскольку очевидно, что международные игроки, в том числе, российская и американская стороны, не хотят останавливать войну: для меня бесспорно, что РФ, США и ЕС преступно поддерживают азербайджанскую программу по подчинению народа Арцаха.

В такой сложной геополитической ситуации и в такой крайне неравной войне наши героические парни просто не смогут ценой своего мужества и жизни добиться значительного результата. Мы остались полностью осажденными и одинокими, даже Мать-Армения оставила Арцах в этой борьбе.

В столь очевидном тупике главным приоритетом должно стать спасение человеческих жизней, а остальные вопросы, связанные с будущим Арцаха, должны обсуждаться после прекращения огня, с возможными международными гарантиями.

Мне очень сложно писать такой текст, но мы обязаны говорить правду ради народа Арцаха и будущего осколков Родины, даже если оно туманно. Любая борьба должна иметь какую-то видимую перспективу, особенно когда на чаше весов находятся тысячи человеческих жизней.

Люди, будьте сильными! У нас еще будет время возродиться!», - написал Артак Бегларян.