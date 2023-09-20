В Азербайджане заявили о повреждении объектов в Шуши - Mediamax.am

973 просмотров

В Азербайджане заявили о повреждении объектов в Шуши


Фото: архивное фото


Ереван /Медиамакс/. Представитель Генпрокуратуры Азербайджана Кянан Зейналов заявил сегодня, что «армянские военные всю ночь на среду обстреливали из крупнокалиберных орудий и минометов» город Шуши.

По словам Зейналова, в результате был нанесен ущерб стратегическим объектам, в энергоснабжении города периодически возникали перерывы.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Политика | Сентябрь 20, 2023 14:20
Пашинян: Армения не участвовала в обсуждении текста о прекращении огня

Нагорный Карабах | Сентябрь 20, 2023 12:59
Опубликован документ о прекращении боевых действий

Нагорный Карабах | Сентябрь 20, 2023 12:47
Арцах принял предложение российских миротворцев о прекращении огня
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2023