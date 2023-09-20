В Азербайджане заявили о повреждении объектов в Шуши

Ереван /Медиамакс/. Представитель Генпрокуратуры Азербайджана Кянан Зейналов заявил сегодня, что «армянские военные всю ночь на среду обстреливали из крупнокалиберных орудий и минометов» город Шуши.
По словам Зейналова, в результате был нанесен ущерб стратегическим объектам, в энергоснабжении города периодически возникали перерывы.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.