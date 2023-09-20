Самвел Шахраманян: Арцах будет вынужден предпринять соответствующие шаги - Mediamax.am

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Самвел Шахраманян: Арцах будет вынужден предпринять соответствующие шаги


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Ереван /Медиамакс/. Президент Арцаха Самвел Шахраманян заявил сегодня, что «Арцах будет вынужден предпринять соответствующие шаги, главной целью которых является обеспечение физической безопасности населения».

В аппарате президента Арцаха сообщили, что Самвел Шахраманян созвал расширенное заседание Совета безопасности.

 

«Были обсуждены ситуация, сложившаяся в результате войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха, возможные развития событий и шаги, предпринимаемые Арцахом в этом контексте.

 

Самвел Шахраманян отметил, что реакция международных игроков на создавшуюся в Арцахе ситуацию неадекватна и никаких практических шагов не предпринимается», - говорится в сообщении.

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