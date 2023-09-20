Самвел Шахраманян: Арцах будет вынужден предпринять соответствующие шаги

Ереван /Медиамакс/. Президент Арцаха Самвел Шахраманян заявил сегодня, что «Арцах будет вынужден предпринять соответствующие шаги, главной целью которых является обеспечение физической безопасности населения».

В аппарате президента Арцаха сообщили, что Самвел Шахраманян созвал расширенное заседание Совета безопасности.

«Были обсуждены ситуация, сложившаяся в результате войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха, возможные развития событий и шаги, предпринимаемые Арцахом в этом контексте.

Самвел Шахраманян отметил, что реакция международных игроков на создавшуюся в Арцахе ситуацию неадекватна и никаких практических шагов не предпринимается», - говорится в сообщении.