Самвел Шахраманян: Арцах будет вынужден предпринять соответствующие шаги

Ереван /Медиамакс/. Президент Арцаха Самвел Шахраманян заявил сегодня, что «Арцах будет вынужден предпринять соответствующие шаги, главной целью которых является обеспечение физической безопасности населения».
В аппарате президента Арцаха сообщили, что Самвел Шахраманян созвал расширенное заседание Совета безопасности.
«Были обсуждены ситуация, сложившаяся в результате войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха, возможные развития событий и шаги, предпринимаемые Арцахом в этом контексте.
Самвел Шахраманян отметил, что реакция международных игроков на создавшуюся в Арцахе ситуацию неадекватна и никаких практических шагов не предпринимается», - говорится в сообщении.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.