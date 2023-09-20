Азербайджан продолжает операции по позиционному продвижению

Ереван /Медиамакс/. В Армии обороны Арцаха сообщили, что вдоль линии соприкосновения продолжаются бои различной интенсивности.
«Подразделения ВС Азербайджана, применяя огонь из различных видов оружия, продолжают операции по позиционному продвижению, нанося удары и по гражданским инфраструктурам.
Подразделения Армии обороны оказывают упорное сопротивление, нанося потери противнику», - говорится в сообщении Армии Обороны.
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