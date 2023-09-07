Азербайджан вернул троих похищенных армянских молодых людей - Mediamax.am

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Азербайджан вернул троих похищенных армянских молодых людей


Фото: trend.az


Ереван /Медиамакс/. Трое армянских молодых людей, похищенных Азербайджаном из Лачинского коридора, были возвращены в Армению спустя 10 дней.

Арцахский омбудсмен сообщил о еще двух похищенных Азербайджаном молодых людях

«7 сентября на участке моста Хакари армяно-азербайджанской государственной границы азербайджанская сторона передала пограничным войскам СНБ Армении жителей Нагорного Карабаха Алена Нельсоновича Саргсяна (05.07.2001 г.р.), Левона Жирайровича Григоряна (17.05.2003 г.р.) и Ваге Джанбулатовича Овсепяна (12.06.2003 г.р.).

 

Они были задержаны азербайджанскими пограничниками 28 августа во время поездки из Нагорного Карабаха в Армению», - говорится в сообщении СНБ Армении.

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