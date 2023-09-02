Глава МИД Германии: Лачинский коридор «должен быть свободен для гуманитарной помощи» - Mediamax.am

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Глава МИД Германии: Лачинский коридор «должен быть свободен для гуманитарной помощи»


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ситуация в Нагорном Карабахе включена в повестку дня встречи глав МИД ЕС, которая проходит сегодня в Испании.

Как сообщает ТАСС, она заявила, что «Лачинский коридор должен быть свободен для гуманитарной помощи».

 

«Мы с французской коллегой включили в повестку дня ситуацию в Нагорном Карабахе. Положение людей там катастрофическое», - сказала Бербок.

 

«Именно поэтому мы обращаемся к Азербайджану и России с настоятельным призывом: народ Нагорного Карабаха должен, наконец, получить то, что ему нужно для жизни. Лачинский коридор должен быть свободным для гуманитарной помощи», - подчеркнула глава внешнеполитического ведомства ФРГ.

 

Бербок также отметила, что на протяжении нескольких дней по данному вопросу проводится обмен мнениями с американскими партнерами.

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