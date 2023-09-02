Назначен новый госминистр Арцаха - Mediamax.am

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Назначен новый госминистр Арцаха


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Ереван /Медиамакс/. Госминистр Арцаха Гурген Нерсисян освобожден от должности.

Президент Араик Арутюнян назначил на эту должность секретаря Совета безопасности Арцаха Самвела Шахраманяна, наделив его широкими полномочиями.

 

«Самвел Шахраманян вступил в должность государственного министра в самые тяжелые для Арцаха времена, он усердно и прозрачно работал в направлении облегчения тягот, постигших народ Арцаха, и благодаря своему боевыму характеру - настойчиво и мужественно двигаться вперед - смог преодолеть многие проблемы»,- сказал Араик Арутюнян в своем обращении.

 

Ранее сегодня Араик Арутюнян заявил, что завтра представит заявление об отставке.

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