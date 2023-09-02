Президент Арцаха Араик Арутюнян уходит в отставку

Ереван /Медиамакс/. Президент Арцаха Араик Арутюнян завтра представит заявление об отставке.

В обращении Араика Арутюняна говорится:

«21 мая 2020 года я принял полномочия президента Арцаха по итогам выборов. Со следующего же дня я приступил к выполнению задач по укреплению обороноспособности Арцаха и обеспечению нерушимости его границ. К сожалению, всего четыре месяца спустя Азербайджан развязал 44-дневную войну, закончившуюся нашим поражением.

Всю вину за поражение можно возложить на президента Арцаха, который находился на этой должности 4 месяца, и я совершенно не отказываюсь от ответственности, но, поверьте, у каждого из нас была своя доля ответственности, соответствующая статусу и способностям.

Уверяю вас, что ситуация, создавшаяся после 44-дневной войны, была не менее сложной и требовала не меньшей ответственности.

Арцах оказался на грани гибели, и вновь возникла острая необходимость обеспечить внутреннюю стабильность и силу. Казалось, послевоенная апатия и психофизиологический стресс должны были сломить меня, однако уже тогда я нашел в себе силы взять на себя ответственность. Все это время я направлял свой потенциал на укрепление внутренней стабильности в Арцахе, предотвращение предполагаемого в тех условиях роста преступности, обеспечение репатриации граждан Арцаха, сохранение конституционного строя страны и устоев государственности. В некоторых вопросах нам не удалось добиться успеха, но в целом в кратчайшие сроки мы не только выпрямили согнутую спину страны, но и вернули жизнь в определенное стабильное русло.

Возможно, именно поэтому Азербайджан, желающий уничтожить нас любой ценой и готовый совершить геноцид, 12 декабря 2022 года начал блокаду Арцаха, с 15 июня 2023 года ставшую уже полной. Это произошло еще и потому, что, несмотря на ежедневные провокации и репрессии против народа Арцаха, наш народ продолжал свое священное дело строительства Арцаха.

Вот уже почти девять месяцев Арцах находится в азербайджанской блокаде, а ставший заложником народ Арцаха подвергается открытому геноциду. За это время мы предприняли все возможные меры в пределах наших возможностей, чтобы представить ситуацию миру и получить поддержку международного сообщества, дважды вопрос обсуждался в Совете безопасности ООН, дважды - в Международном суде ООН, а Европейский суд по правам человека вынес решение по разблокировке Арцаха, прозвучало множество заявлений и призывов со стороны сотен международных организаций. Однако агрессивное поведение Азербайджана никак не было предотвращено.

Сегодняшняя нестабильная геополитическая ситуация в мире, региональные события и прогнозируемые развития событий, явления, происходящие в Арцахе и вокруг него, внутриполитическая и социальная атмосфера Арцаха прямо говорят о необходимости изменения подходов и шагов, проявления гибкости. Для достижения вышеперечисленного необходимо сменить главных действующих лиц в Арцахе, начиная с меня.

Моя биография и отношение к ней Азербайджана искусственно формируют ряд условий, которые вызывают существенные проблемы с точки зрения построения наших дальнейших шагов и проведения гибкой политики. Кроме того, поражение в войне и возникшие после этого трудности в стране существенно снизили доверие к власти, особенно к президенту, что серьёзно затруднило дальнейший ход надлежащего управления.

Поэтому перемены должны начаться с меня. Завтра я представлю народу Арцаха и Национальному собранию заявление об отставке с поста президента Арцаха. Я принял это окончательное решение два дня назад, приняв во внимание мои контакты последних недель со всеми внутренними и внешними игроками и широкой общественностью. Это обдуманное решение, принятое исключительно мной на основе результатов анализа имеющихся у меня данных».