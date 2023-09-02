Пашинян: «Отправка международной миссии в Лачинский коридор и Нагорный Карабах является абсолютной необходимостью»

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что «Азербайджан в присутствии российских миротворческих сил продолжает политику геноцида армян Нагорного Карабаха посредством голода».
«Ее главная цель - освободить территорию Нагорного Карабаха от армян. Один из сценариев развития этого чудовищного проекта таков: Азербайджан планирует в одностороннем порядке открыть Лачинский коридор в самый острый период гуманитарного кризиса, то есть разрешить выезд людей из Нагорного Карабаха и предотвратить их возвращение.
Выход из создавшейся ситуации в рамках международного механизма я вижу в диалоге Баку-Степанакерт. Международный механизм жизненно необходим. В противном случае, как мы уже убедились, Баку всеми возможными способами срывает возможность диалога»,- заявил Пашинян на заседании правительства.
По его словам, необходимо продолжить усилия, направленные на привлечение международного внимания к гуманитарному кризису, сложившемуся в Нагорном Карабахе.
«Необходимо продвигать идею отправки международной миссии по установлению фактов в Лачинский коридор и Нагорный Карабах, потому что это абсолютная необходимость, особенно сейчас», - сказал он.
Пашинян отметил, что «приоритетным вопросом остается въезд в Нагорный Карабах срочных гуманитарных грузов», напомнив, что в Корнидзорском районе ожидают более 30 грузовиков с гуманитарной помощью.
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