Пашинян: «Отправка международной миссии в Лачинский коридор и Нагорный Карабах является абсолютной необходимостью»

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что «Азербайджан в присутствии российских миротворческих сил продолжает политику геноцида армян Нагорного Карабаха посредством голода».

«Ее главная цель - освободить территорию Нагорного Карабаха от армян. Один из сценариев развития этого чудовищного проекта таков: Азербайджан планирует в одностороннем порядке открыть Лачинский коридор в самый острый период гуманитарного кризиса, то есть разрешить выезд людей из Нагорного Карабаха и предотвратить их возвращение.

Выход из создавшейся ситуации в рамках международного механизма я вижу в диалоге Баку-Степанакерт. Международный механизм жизненно необходим. В противном случае, как мы уже убедились, Баку всеми возможными способами срывает возможность диалога»,- заявил Пашинян на заседании правительства.

По его словам, необходимо продолжить усилия, направленные на привлечение международного внимания к гуманитарному кризису, сложившемуся в Нагорном Карабахе.

«Необходимо продвигать идею отправки международной миссии по установлению фактов в Лачинский коридор и Нагорный Карабах, потому что это абсолютная необходимость, особенно сейчас», - сказал он.

Пашинян отметил, что «приоритетным вопросом остается въезд в Нагорный Карабах срочных гуманитарных грузов», напомнив, что в Корнидзорском районе ожидают более 30 грузовиков с гуманитарной помощью.