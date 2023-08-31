МИД России: «Ситуация в Лачинском коридоре является следствием признания Арменией Нагорного Карабаха частью Азербайджана»

Ереван /Медиамакс/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила сегодня, что «ситуация, созданная в Лачинском коридоре, является следствием признания Арменией Нагорного Карабаха частью территории Азербайджана».

«Это было зафиксировано на саммите, проходившем под эгидой Евросоюза в октябре 2022 года и мае 2023 года, в котором участвовали лидеры двух стран. Об этом четко сказано в заявлении МИД России от 15 июля в связи с ситуацией, создавшейся вокруг Нагорного Карабаха. В этом контексте я считаю, что возложение ответственности на российский миротворческий контингент неуместно, неправильно и неоправданно.

Задачу миротворческого контингента мы видим в том, чтобы в новых условиях, возникших в результате признания Ереваном и властями Армении Нагорного Карабаха частью Азербайджана, они должны проявить возможную поддержку на местах для обеспечения права и безопасность карабахских армян, в том числе, в контексте прямого диалога между Баку и Степанакертом», - сказала Мария Захарова, отвечая на вопрос, что делает Россия для освобождения армян, захваченных Азербайджаном в Лачинском коридоре.

Она отметила, что договоренности должны быть реализованы. «Если вы о чем-то договорились, а тем более подписали, особенно на самом высоком уровне, то надо это реализовать, а не комментировать, придумывать новые конструкции, привлекать третьих лиц, уже даже не третьих, а пятых и десятых.

Есть договоренности, и они должны выполняться, именно это и является гарантией. Необходимо реализовать то, о чем мы договорились. Я говорю об изменении на 180 градусов позиции руководства Армении по ключевому вопросу.

Позиция кардинально изменилась по ключевому вопросу, причем по ключевому именно для Еревана. Однако это дело Еревана, это вопрос принятия своих внутренних решений. Но есть обязательства, которые были достигнуты и скреплены подписями. И если эти обязательства не отменены, а неоднократно подтверждены, их выполнение является гарантией».