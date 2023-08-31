Парламент Арцаха: «Эксплуатация дороги Акна-Степанакерт неприемлема»

Ереван /Медиамакс/. Председатель парламента Арцаха Давид Ишханян заявил сегодня, что для них «неприемлемо открытие дороги Акна-Степанакерт».

«В Арцахе есть одна дорога, которая называется Лачинский коридор. И через этот коридор должно быть восстановлено бесперебойное движение гуманитарных грузов, как из Арцаха в Армению, так и в обратном направлении. Это зафиксировано в трехстороннем документе, подписанном 9 ноября.

Что касается азербайджанского тезиса о запуске дороги Акна-Степанакерт, то он не нов. Азербайджанская сторона попыталась представить это предложение и воплотить его в жизнь через западных и российских партнеров.

Нагорный Карабах | 2023-08-30 11:01:51 Алиев представил, в каком случае будет открыт Лачинский коридор

Наше общество должно быть проинформировано, что консультации властей Арцаха привели к тому, что эксплуатация этой дороги для нас неприемлема по ряду причин. Одна из причин в том, что у нас одна дорога - Лачин, и мы не должны оставлять за собой концепцию второго коридора», - заявил спикер парламента Арцаха на пресс-конференции.

Он отметил, что преследуя политические цели, Азербайджан пытается показать миру, что «у них есть внутренняя проблема, и гуманитарный кризис Арцаха не может быть связан с внешним миром».