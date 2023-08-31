Алиев представил, в каком случае будет открыт Лачинский коридор

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонной беседы с президентом Франции Эмманюэлем Макроном представил, в каком случае может быть разрешено использование Лачинского коридора, соединяющего Армению с Арцахом.

Нагорный Карабах | 2023-08-29 15:13:49 Пашинян и Макрон обсудили текущую ситуацию в Нагорном Карабахе

«Стороны обсудили ситуацию вокруг Лачинской дороги и дороги Агдам - Степанакерт. Ильхам Алиев подчеркнул, что после открытия дороги Агдам - Степенакерт дорога Лачин - Степанакерт может использоваться при соблюдении таможенного и пограничного режима», - по сообщению ТАСС об этом говорилось в сообщении пресс-службы президента Азербайджана.

В свою очередь президент Франции отметил, что Париж готов «внести вклад в стабилизацию ситуации и снижение напряженности».