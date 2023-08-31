Пашинян и Макрон обсудили текущую ситуацию в Нагорном Карабахе

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Франции Эммануэль Макрон в телефонной беседе обсудили текущую ситуацию в регионе.

«Никол Пашинян подчеркнул углубление с каждым днем гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе, возникшего в результате незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора, а также необходимость принятия мер по его преодолению и разрешению.

Собеседники подчеркнули важность последовательных усилий по обеспечению стабильности и мира в регионе», - говорится в сообщении правительства.