Пашинян и Макрон обсудили текущую ситуацию в Нагорном Карабахе - Mediamax.am

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Пашинян и Макрон обсудили текущую ситуацию в Нагорном Карабахе


Фото: Пресс-служба правительства РА (архивное фото)


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Франции Эммануэль Макрон в телефонной беседе обсудили текущую ситуацию в регионе.

«Никол Пашинян подчеркнул углубление с каждым днем гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе, возникшего в результате незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора, а также необходимость принятия мер по его преодолению и разрешению.

 

Собеседники подчеркнули важность последовательных усилий по обеспечению стабильности и мира в регионе», - говорится в сообщении правительства.

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