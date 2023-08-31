Принц Лихтенштейна возглавит гуманитарную воздушную миссию в Арцах - Mediamax.am

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Принц Лихтенштейна возглавит гуманитарную воздушную миссию в Арцах


Фото: Getty images


Ереван /Медиамакс/. Бывший госминистр Арцаха Рубен Варданян сообщил хорошие новости о гуманитарном воздушном коридоре в Арцах.

«Его Светлость принц Михаэль выразил готовность возглавить гуманитарный воздушный конвой в осажденный Арцах и лично находиться на борту.

 

По словам одного из наших партнеров по этой гуманитарной миссии, швейцарской компании Impact Investing Solutions, «вместе с Его Светлостью Принцем Михаэлем другие мировые лидеры, действующие и бывшие главы государств также готовы осуществлять необходимые воздушные перевозки в Нагорный Карабах, где уже более 8 месяцев 120 000 человек, в том числе 30 000 детей, лишены продовольствия и медикаментов».

 

Это очень яркий пример того, что международные игроки готовы оказать реальную поддержку, если они будут полностью информированы о ситуации в Арцахе. В этом смысле очевидно, что наша повседневная работа в информационном поле эффективна, и мы все должны прилагать все больше и больше усилий, чтобы мир действительно осознал, что происходит в Арцахе, и что может сделать каждый из них», - написал Рубен Варданян в Facebook.

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