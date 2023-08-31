Арцахский омбудсмен сообщил о еще двух похищенных Азербайджаном молодых людях

Ереван /Медиамакс/. Омбудсмен Арцаха Гегам Степанян представил подробности похищения Азербайджаном граждан с контрольно-пропускного пункта, расположенного в Лачинском коридоре.

«Представители пограничной и других служб Азербайджана с целью допроса доставили в специальную комнату, расположенную недалеко от КПП, 5 человек, направляющихся из Арцаха в Армению. В ходе допроса задавались различные вопросы - о занятии спортом, целях поездки в Армению, экономической ситуации в Армении и Арцахе и т.д.

Согласно полученной информации, еще два человека из ранее согласованных списков - Ваге Овсепян и Левон Григорян - не пересекли незаконный пропускной пункт и установить с ними контакт не удается. Все трое граждан являются студентами армянских учебных заведений», - написал Гегам Степанян в Facebook.

Ранее Медиамакс сообщал, что азербайджанская сторона похитила с КПП в Лачинском коридоре студента, ехавшего в Армению.