Азербайджанская сторона похитила направляющегося в Армению из Арцаха гражданина

Ереван /Медиамакс/. Азербайджанская сторона похитила гражданина, направляющегося в Армению из Арцаха.
Информационный штаб Арцаха сообщил, что на незаконном пропускном пункте в Лачинском коридоре азербайджанская сторона похитила Алена Нельсоновича Саргсяна, 2001 года рождения, который направлялся из Арцаха в Армению в сопровождении российских миротворцев.
Достоверной информации о причинах похищения пока нет. Ален Саргсян - студент, он направлялся в Ереван с целью продолжить обучение»,- говорится в сообщении штаба.
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