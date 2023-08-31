Азербайджанская сторона похитила направляющегося в Армению из Арцаха гражданина - Mediamax.am

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Азербайджанская сторона похитила направляющегося в Армению из Арцаха гражданина


Фото: sputnik.az


Ереван /Медиамакс/. Азербайджанская сторона похитила гражданина, направляющегося в Армению из Арцаха.

Информационный штаб Арцаха сообщил, что на незаконном пропускном пункте в Лачинском коридоре азербайджанская сторона похитила Алена Нельсоновича Саргсяна, 2001 года рождения, который направлялся из Арцаха в Армению в сопровождении российских миротворцев.

 

Достоверной информации о причинах похищения пока нет. Ален Саргсян - студент, он направлялся в Ереван с целью продолжить обучение»,- говорится в сообщении штаба.

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