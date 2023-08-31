Азербайджанская сторона похитила направляющегося в Армению из Арцаха гражданина

Ереван /Медиамакс/. Азербайджанская сторона похитила гражданина, направляющегося в Армению из Арцаха.

Информационный штаб Арцаха сообщил, что на незаконном пропускном пункте в Лачинском коридоре азербайджанская сторона похитила Алена Нельсоновича Саргсяна, 2001 года рождения, который направлялся из Арцаха в Армению в сопровождении российских миротворцев.

Достоверной информации о причинах похищения пока нет. Ален Саргсян - студент, он направлялся в Ереван с целью продолжить обучение»,- говорится в сообщении штаба.