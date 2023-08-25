«Азербайджан пытается помешать помощи МККК Нагорному Карабаху посредством Красного Полумесяца» - Mediamax.am

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«Азербайджан пытается помешать помощи МККК Нагорному Карабаху посредством Красного Полумесяца»


Фото: https://www.1lurer.am/


Ереван /Медиамакс/. Армянское общество Красного Креста заявило сегодня, что «Общество Красного Полумесяца Азербайджана нарушает фундаментальные принципы Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца».

«Прежде всего, нарушается принцип нейтралитета: Красный Полумесяц включился в политический процесс, озвучив позицию своего правительства оставить закрытым Лачинский коридор (в том числе, предложив так называемые альтернативные маршруты).

 

Посредством Общества Красного Полумесяца Азербайджан пытается помешать работе МККК как единственной гуманитарной международной организации в Нагорном Карабахе.

 

Участие Красного полумесяца Азербайджана в политических процессах противоречит основополагающим принципам международного движения Красного Креста: последний не имеет мандата делать политические заявления и служить политической повестке»,- говорится в сообщении Армянского общества Красного Креста.

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