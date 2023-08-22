Мирзоян: Резолюция Совбеза ООН положила бы конец гуманитарному кризису в Нагорном Карабахе

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил сегодня, что мир видит политику этнической чистки, проводимую Азербайджаном против народа Нагорного Карабаха.

«Не думаю, что США готовятся или хотят быть частью этой политики. Я думаю и надеюсь, что США очень хорошо понимают масштабы роста гуманитарного кризиса и в Нагорном Карабахе»,- заявил Арарат Мирзоян в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Бельгии Хаджой Лахбиб.

По его словам, США осознают, что «возможная резолюция Совбеза ООН помогла бы разрешить эту ситуацию, положить конец гуманитарному кризису в Нагорном Карабахе». «Благодаря этой резолюции можно было бы вернуть стороны к переговорной повестке».