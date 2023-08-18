Араик Арутюнян встретился с командным составом Армии Обороны - Mediamax.am

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Араик Арутюнян встретился с командным составом Армии Обороны


Фото: Пресс-служба президента Республики Арцах


Ереван /Медиамакс/. Президент Арцаха Араик Арутюнян и командный состав Армии обороны обсудили вопросы, связанные с обороноспособностью Арцаха.

Пресс-служба аппарата президента Арцаха сообщила, что Араик Арутюнян дал ряд поручений по обеспечению безопасности населения Арцаха в условиях тотальной осады.

 

На встрече министр обороны, командующий АО, генерал-майор Камо Варданян представил оперативную обстановку.

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