Азербайджан перерезал оптоволоконный кабель, идущий в Арцах

Ереван /Медиамакс/. Советник госминистра Арцаха Артак Бегларян сообщил, что в Арцахе нарушена стабильная интернет-связь.
«Вечером 17 августа азербайджанская сторона перерезала оптоволоконный кабель интернета вблизи незаконно установленного пропускного пункта в коридоре Бердзор (Лачин).
Арцахские специалисты вместе с российскими миротворцами попытались подойти к данному участку и отремонтировать кабель, однако азербайджанская сторона не допустила этого»,- написал Артак Бегларян
Он отметил, что между миротворцами и азербайджанской стороной продолжаются переговоры о том, чтобы «наши специалисты могли восстановить поврежденный кабель».
«Сейчас в Арцахе очень ограниченный интернет, доступный через нестабильную радиосвязь, которая также постоянно находится под давлением азербайджанских систем глушения», - сказал Артак Бегларян.
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