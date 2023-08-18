Азербайджан перерезал оптоволоконный кабель, идущий в Арцах

Ереван /Медиамакс/. Советник госминистра Арцаха Артак Бегларян сообщил, что в Арцахе нарушена стабильная интернет-связь.

«Вечером 17 августа азербайджанская сторона перерезала оптоволоконный кабель интернета вблизи незаконно установленного пропускного пункта в коридоре Бердзор (Лачин).

Арцахские специалисты вместе с российскими миротворцами попытались подойти к данному участку и отремонтировать кабель, однако азербайджанская сторона не допустила этого»,- написал Артак Бегларян

Он отметил, что между миротворцами и азербайджанской стороной продолжаются переговоры о том, чтобы «наши специалисты могли восстановить поврежденный кабель».

«Сейчас в Арцахе очень ограниченный интернет, доступный через нестабильную радиосвязь, которая также постоянно находится под давлением азербайджанских систем глушения», - сказал Артак Бегларян.