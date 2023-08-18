Азербайджан перерезал оптоволоконный кабель, идущий в Арцах - Mediamax.am

266 просмотров

Азербайджан перерезал оптоволоконный кабель, идущий в Арцах


Фото:


Ереван /Медиамакс/. Советник госминистра Арцаха Артак Бегларян сообщил, что в Арцахе нарушена стабильная интернет-связь.

«Вечером 17 августа азербайджанская сторона перерезала оптоволоконный кабель интернета вблизи незаконно установленного пропускного пункта в коридоре Бердзор (Лачин).

 

Арцахские специалисты вместе с российскими миротворцами попытались подойти к данному участку и отремонтировать кабель, однако азербайджанская сторона не допустила этого»,- написал Артак Бегларян

 

Он отметил, что между миротворцами и азербайджанской стороной продолжаются переговоры о том, чтобы «наши специалисты могли восстановить поврежденный кабель».

 

«Сейчас в Арцахе очень ограниченный интернет, доступный через нестабильную радиосвязь, которая также постоянно находится под давлением азербайджанских систем глушения», - сказал Артак Бегларян.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Нагорный Карабах | Август 18, 2023 11:17
Азербайджан перерезал оптоволоконный кабель, идущий в Арцах

Армия и Полиция | Август 18, 2023 10:17
Азербайджанская сторона произвела обстрел аэропорта Капана

Общество | Август 17, 2023 15:39
На следующей неделе стартуют регулярные рейсы Ереван-Капан
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2023