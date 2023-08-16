Лавров и Байрамов обсудили вопрос разблокирования Лачинского коридора

Ереван /Медиамакс/. Министры иностранных дел России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов сделали сегодня «особый акцент на обстановке вокруг Нагорного Карабаха, в том числе – разблокировании гуманитарных маршрутов, включая Лачинский коридор».

Пресс-служба МИД России сообщила, что в ходе телефонной беседы, проведенной по инициативе азербайджанской стороны, был произведен обмен мнениями по самым актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

«Была подчеркнута безальтернативность выполнения всего комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении для достижения устойчивой нормализации отношений Баку и Еревана.

Министры выразили общее мнение о контрпродуктивности попыток подменять конкретную работу на этом направлении политико-пропагандистскими акциями», - говорится в сообщении МИД России.