Лавров и Байрамов обсудили вопрос разблокирования Лачинского коридора - Mediamax.am

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Лавров и Байрамов обсудили вопрос разблокирования Лачинского коридора


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Министры иностранных дел России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов сделали сегодня «особый акцент на обстановке вокруг Нагорного Карабаха, в том числе – разблокировании гуманитарных маршрутов, включая Лачинский коридор».

Пресс-служба МИД России сообщила, что в ходе телефонной беседы, проведенной по инициативе азербайджанской стороны, был произведен обмен мнениями по самым актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

 

«Была подчеркнута безальтернативность выполнения всего комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении для достижения устойчивой нормализации отношений Баку и Еревана.

 

Министры выразили общее мнение о контрпродуктивности попыток подменять конкретную работу на этом направлении политико-пропагандистскими акциями», - говорится в сообщении МИД России.

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