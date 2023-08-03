Алиев предложил армянам Карабаха «сделать выбор» - «стать гражданами Азербайджана или уехать»

Ереван /Медиамакс/. Ильхам Алиев заявил, что «армянам Карабаха предстоит сделать выбор - стать гражданами Азербайджана или уехать»

«Людям, живущим в Карабахе на территории Азербайджана, которая сейчас временно контролируется российскими миротворцами, предстоит сделать выбор: жить в качестве наших граждан и этнического меньшинства, или уехать», - сказал президент Азербайджана в интервью Euronews.

Алиев заявил, что «одержать победу в войне - это была миссия моей жизни или, по крайней мере, моей политической жизни, и с ней я успешно справился».

«Мы выиграли войну. Мы восстановили справедливость, мы восстановили нашу территориальную целостность. А теперь мы говорим о мире. Если Армения хочет мира, мы его достигнем, потому что у нас нет никаких территориальных претензий к Армении, и мы не хотим, чтобы у них были к нам территориальные претензии», - сказал президент Азербайджана.

По его словам, для Азербайджана важен результат мирных переговоров с Арменией и неважно, при чьем посредничестве он будет.

«Россия была посредником в заключении соглашения о прекращении огня. Это были не США и не Евросоюз. И наши первые встречи с премьер-министром Армении были организованы Россией на российской территории. После начала российско-украинской войны ситуация изменилась, и мы стали свидетелями того, что США и Европа проявляют большую активность. На самом деле, для нас нет существенной разницы, кто будет возглавлять процесс или, скажем так, кто присвоит себе лавры посредничества. Важно прийти к результату», - сказал Алиев.