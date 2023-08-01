Блинкен призвал Алиева обеспечить свободный транзит по Лачинскому коридору

Ереван /Медиамакс/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым подчеркнул «срочную необходимость» обеспечения свободного транзита по Лачинскому коридору.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента США Мэттью Миллера.

«Госскретарь Блинкен поговорил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, чтобы выразить глубокую озабоченность гуманитарной ситуацией в Нагорном Карабахе. Госсекретарь Блинкен подчеркнул срочную необходимость свободного транзита коммерческих, гуманитарных и частных транспортных средств по Лачинскому коридору и указал на необходимость достижения компромисса по альтернативным маршрутам для того, чтобы гуманитарные грузы могли поступать жителям Нагорного Карабаха. Госсекретарь подчеркнул необходимость того, чтобы все стороны сохраняли позитивный импульс на мирных переговорах», - говорится в сообщении.