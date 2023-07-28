Спикер парламента Арцаха завтра подаст в отставку

Ереван /Медиамакс/. Председатель Национального собрания Арцаха Артур Товмасян завтра подаст заявление об отставке.

«Личным решением я беру на себя политическую ответственность покинуть пост председателя парламента, однако всегда останусь верен идее, принятой нашим народом на референдуме в 1991 году», - заявил Артур Товмасян.