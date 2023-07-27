Пашинян: Цель Азербайджана - уморить голодом население Нагорного Карабаха - Mediamax.am

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Пашинян: Цель Азербайджана - уморить голодом население Нагорного Карабаха


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что «Азербайджан блокирует поступление гуманитарных грузов в Нагорный Карабах через Лачинский коридор».

«Эта практика непонятна и неприемлема. Аргументом для незаконной блокады Лачинского коридора послужило то, что Армения якобы использует этот коридор в военных целях. Это, конечно, абсурдное утверждение. Вчера из Армении в Нагорный Карабах была отправлена гуманитарная помощь: мука, макароны, сахар, овощи, масло, сухое молоко, детское питание, лекарства.

 

Почему же Азербайджан не пропускает эти грузы? Истинная цель Азербайджана - заставить жителей Нагорного Карабаха голодать и подвергнуть их геноциду. Вне зависимости от наших оценок, мы ждем положительного ответа от российских миротворческих сил, официального Баку, потому что недопущение въезда гуманитарного груза лишь подтвердит опасения о намерении Баку совершить геноцид в Нагорном Карабахе»,- сказал Никол Пашинян на заседании правительства.

 

Он подчеркнул, что «поступление гуманитарных грузов, ожидающих на въезде в Лачинский коридор и Нагорный Карабах, будет способствовать усилиям по установлению мира в регионе, станет позитивным шагом на пути к установлению атмосферы доверия».

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