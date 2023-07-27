Лавров заявил, что у Еревана «есть понимание необходимости убедить армян Нагорного Карабаха»

Ереван /Медиамакс/. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что «у армянской стороны есть понимание необходимости убедить армян Нагорного Карабаха в скорейших встречах в азербайджанскими представителями».

В заявлении по итогам встречи с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, состоявшейся 25 июля в Москве, Сергей Лавров, в частности, отметил:

«Предстоит решить немало сложных и важных вопросов. Наиболее чувствительным из них была и остается проблема гарантий прав и безопасности армян Нагорного Карабаха в контексте обеспечения территориальной целостности Азербайджана в полном соответствии с Декларацией 1991 года, подписанной лидерами бывших советских республик в Алма-Ате. Её действенность сегодня подтверждена и азербайджанским, и армянским руководством. В соответствии с этим выстраивается работа над мирным договором.

У армянской стороны есть понимание необходимости убедить армян Нагорного Карабаха в скорейших встречах в азербайджанскими представителями для согласования прав, вытекающих из соответствующего законодательства и из международных обязательств (в данном случае Азербайджана), включая многочисленные конвенции об обеспечении прав национальных меньшинств.

Азербайджанская сторона на взаимной основе готова предоставить такие же гарантии и в отношении лиц, проживающих на своей территории. Армяне готовы сделать то же самое в отношении применения всех конвенций к гражданам, проживающим в Республике Армения».

Российский министр также отметил, что «наиболее близким результатом на данном этапе видится достижение договоренности в трехсторонней рабочей группе, возглавляемой тремя вице-премьерами, которые занимаются согласованием конкретных вопросов разблокирования транспортных коммуникаций в регионе».

«В этом контексте откроются и перспективы для реализации перспективных проектов в транспортной сфере, которые уже имеют не только региональный, но и более широкий характер», - заметил Лавров.

«Понимаем интерес армянской и азербайджанской сторон использовать посредников не только в лице Российской Федерации, но и других. Приветствуем желание тех, кто искренне заинтересован помочь Баку и Еревану найти договоренности, кто, как и мы, работает в этом направлении. Но не должно быть попыток искусственного навязывания тех или иных договоренностей не исходя из интересов армянского и азербайджанского народов, а ради красивых заголовков в СМИ, ради геополитических и внутриполитических соображений», - сказал глава МИД России.