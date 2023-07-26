Пашинян: Нагорный Карабах должна защищать Армия обороны

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что «задачей Вооруженных сил Армении является защита территориальной целостности Республики Армения, а для обеспечения безопасности Нагорного Карабаха существует Армия обороны».

«Однако, я считаю, что безопасность Нагорного Карабаха должна обеспечиваться по дипломатическим каналам. Наличие АО в Нагорном Карабахе не является самоцелью: Азербайджан проводит агрессивную и угрожающую политику», - добавил он.

«Функция Вооруженных Сил Республики Армения, согласно Конституции, заключается в обеспечении территориальной целостности», - сказал Пашинян, отвечая на вопрос журналиста, готова ли армянская армия защищать безопасность арцахских соотечественников в случае возможной войны.

По его словам, «мы не хотим новой войны и должны сделать все, чтобы не допустить ее».

«Необходимо сделать все, чтобы восстановить территориальную целостность посредством мирного процесса, а также демаркации и делимитации», - заключил он.