Пашинян: Нагорный Карабах должна защищать Армия обороны - Mediamax.am

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Пашинян: Нагорный Карабах должна защищать Армия обороны


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что «задачей Вооруженных сил Армении является защита территориальной целостности Республики Армения, а для обеспечения безопасности Нагорного Карабаха существует Армия обороны».

«Однако, я считаю, что безопасность Нагорного Карабаха должна обеспечиваться по дипломатическим каналам. Наличие АО в Нагорном Карабахе не является самоцелью: Азербайджан проводит агрессивную и угрожающую политику», - добавил он.

 

«Функция Вооруженных Сил Республики Армения, согласно Конституции, заключается в обеспечении территориальной целостности», - сказал Пашинян, отвечая на вопрос журналиста, готова ли армянская армия защищать безопасность арцахских соотечественников в случае возможной войны.

 

По его словам, «мы не хотим новой войны и должны сделать все, чтобы не допустить ее».

 

«Необходимо сделать все, чтобы восстановить территориальную целостность посредством мирного процесса, а также демаркации и делимитации», - заключил он.

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