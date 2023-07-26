МККК призвал стороны достичь «гуманитарного консенсуса»

Ереван /Медиамакс/. Международный Комитет Красного Креста (МККК) заявил сегодня, что «несмотря на настойчивые усилия, в настоящее время не имеет возможности доставить гуманитарную помощь гражданскому населению через Лачинский коридор или по каким-либо другим маршрутам, включая Агдам».

«Организация призывает ответственных лиц разрешить МККК возобновить свои основные гуманитарные операции в этом районе. Гражданское население сталкивается с нехваткой жизненно важных лекарств и предметов первой необходимости, таких как средства гигиены и детские смеси. Фрукты, овощи и хлеб становятся все более дефицитными и дорогими, в то время как молочные продукты, подсолнечное масло, крупы, рыба и курица, вообще недоступны. В последний раз МККК было разрешено ввозить в этот район предметы медицинского назначения и основные продукты питания несколько недель назад», - говорится в заявлении.

«Наши колонны с гуманитарной помощью являются спасательным кругом для населения в этом районе. Мы обеспокоены дальнейшим ухудшением гуманитарной ситуации и более всего беспокоимся о тех, кто не может помочь себе сам. Особому риску подвергаются больные и люди с хроническими заболеваниями, а также пожилые люди, немощные и дети. Чтобы мы могли действовать здесь, нам нужно, чтобы стороны достигли гуманитарного консенсуса. Это работа по спасению жизней, и она должна продолжаться», - заявила региональный директор МККК по Евразии Ариан Бауэр.