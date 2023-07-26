Пашинян: Вопрос оказания помощи Арцаху через Агдам в Брюсселе не обсуждался

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что вопрос оказания помощи Арцаху через Агдам на трехсторонней встрече в Брюсселе не обсуждался.

«Я не обсуждал его, поскольку думаю, что у меня нет мандата на обсуждение такого вопроса. У меня есть мандат, связанный с Лачинским коридором, поскольку он был создан трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года, и я являюсь одним из подписавших его», - сказал Никол Пашинян на встрече с журналистами.

По его словам, Армения не может решать судьбу народа Нагорного Карабаха: «Права и безопасность народа Нагорного Карабаха должны быть обсуждены с участием представителей народа Нагорного Карабаха в формате диалога Баку-Степанакерт».

Никол Пашинян отметил, что не обсуждал также вопрос включения Арцаха в состав России: «Армения обсуждает вопрос создания возможности для армян НК жить в родных домах, в своей стране».