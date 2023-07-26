Араик Арутюнян объявил Арцах зоной бедствия

Ереван /Медиамакс/. Вечером 24 июля президент Арцаха Араик Арутюнян провел срочную онлайн-пресс-конференцию для иностранных журналистов и представил ситуацию в Арцахе.

Представляем отрывки из выступления Араика Арутюняна.

Цели Азербайджана

Посредством блокады Арцаха Азербайджан преследует ряд целей: избавиться от народа Арцаха, осуществив полную этническую чистку Арцаха и силовым путем закрыть страницу конфликта. Силовым путем подчинить себе народ Арцаха, уничтожить Арцах и его системы сопротивления, подтолкнуть народ Арцаха к эмиграции, развалить экономику, получить дополнительные средства давления на Армению, в частности, с целью получения экстерриториальной дороги между Азербайджаном и Нахичеванью через территорию Армении.

Точка невозврата

В результате блокады сегодня мы находимся в условиях гуманитарной катастрофы, которая проявляется во всех сферах жизни. В результате блокады - как прямом, так и косвенном - уже зарегистрированы смерти людей - от новорожденных детей до пожилых хронических больных.

Азербайджан намеренно создает условия жизни, направленные на полное или частичное уничтожение народа Арцаха. Международное право квалифицирует такую политику как геноцид и обязывает все государства международного сообщества принимать меры для его предотвращения.

Арцах всегда был открыт

Азербайджано-карабахский конфликт должен быть урегулирован путем переговоров. Арцах всегда был открыт для переговоров с Азербайджаном для достижения сбалансированного, справедливого и достойного урегулирования конфликта. Переговоры должны проходить в рамках согласованного международного формата, наделенного соответствующим мандатом. Это позволит обеспечить активное участие международного сообщества в переговорном процессе и его легитимность.

Одним из ключевых вопросов мирного процесса был и остается вопрос статуса Арцаха, который с точки зрения международного права остается нерешенным. Право нашего народа на самоопределение и необходимость предотвращения геноцида составляют бесспорную основу для обеспечения и признания внешнего самоопределения на основе концепции «отделения во имя спасения». Этот принцип имел важное значение в 1991 году, когда советы Нагорно-Карабахской автономной области и Шаумяновского района провозгласили Нагорно-Карабахскую Республику на основе международного права и законодательства СССР.

Арцах - зона бедствия

Учитывая нынешнюю тяжелую ситуацию и растущие угрозы физическому существованию нашего народа, я объявляю Арцах зоной бедствия, ожидая немедленной международной реакции, а также коллективной и индивидуальной поддержки со стороны международного сообщества в политической, гуманитарной и в сфере безопасности.

Арцах сейчас единственная территория в мире, которая находится в полной изоляции и осаде, без какой-либо гуманитарной помощи и международного присутствия. Если даже в условиях объявления Арцаха зоной бедствия не будет экстренной международной поддержки, то Арцах можно рассматривать как концлагерь со всеми вытекающими последствиями.

Система ООН должна быть задействована без колебаний

Существуют требования сторон трехсторонней декларации от 9 ноября 2020, и мы требуем от России выполнения обязательства гаранта безопасности. Требование к Армении - уважая право народа Арцаха на самоопределение, воздержаться от любых заявлений и действий по признанию Арцаха частью Азербайджана.

От Генерального секретаря ООН требуем проявить моральную и политическую ответственность и лидерство, чтобы предупредить международное сообщество о бедственном положении народа Арцаха.

Мы требуем, чтобы господин Гутерриш немедленно и без колебаний задействовал систему ООН для разрешения этого кризиса.