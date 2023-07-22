«Азербайджан создает гетто в Карабахе: какова реакция международного сообщества?» - Mediamax.am

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«Азербайджан создает гетто в Карабахе: какова реакция международного сообщества?»


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что «Азербайджан создает гетто в Нагорном Карабахе».

Пашинян сказал об этом в интервью Франс Пресс, стенограмма которого опубликована на сайте премьер-министра.

 

«Ни один известный Вам геноцид не произошел так, что как-то утром проснулись и начали резню. Давайте вспомним историю самого известного в мире геноцида -Холокоста. Гитлер пришел к власти и на следующий день обнажил меч и начал гоняться по улицам за евреями? Нет, это заняло годы, это был процесс, который был очень предсказуемым. Это выражалось в риторике, это выражалось в политике.

 

Сейчас в Нагорном Карабахе создано гетто в прямом смысле этого слова. Иногда мы не доводим термины до уровня понимания, а даем людям заголовки: гуманитарный кризис, гуманитарный кризис. Какой-то процент аудитории во всех деталях понимает, что это такое, но большинство не понимает, потому что это не его дело. Гуманитарный кризис, а что это такое?

 

Сегодня Азербайджан создает гетто в Нагорном Карабахе. Какова реакция международного сообщества? В России нам говорят: чем вы оправдываете свои хорошие отношения с Западом, вы ожидаете от них того, чтобы они сделали какое-то нерешительное заявление о том, что Лачинский коридор должен быть открыт?

 

Россия говорит нам: этого вы ожидали от Запада, когда устанавливали такие тесные отношения с Евросоюзом, с другими партнерами, вы ожидали, что они будут раз в неделю говорить, что «Лачинский коридор должен быть, спасибо, до свидания?».

 

Точно так, как мы оправдываем свои отношения с Западом, так и оправдываем отношения с Россией, точно так, как по логике некоторых западных кругов, наши отношения с Россией неоправданны, потому что Россия не выполняет всех своих обязательств и не оправдывает всех наших ожиданий, то же самое Россия говорит нам о Западе», - сказал Никол Пашинян.

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