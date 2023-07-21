Варданян: Необходимо потребовать подписания нового соглашения между Арцахом, РФ и Азербайджаном

Ереван /Медиамакс/. Бывший госминистр, координатор «Фронта безопасности и развития Арцаха» Рубен Варданян приветствовал позицию парламента Арцаха относительно создавшейся кризисной ситуации.

Он отметил, что должны быть сделаны также следующие шаги:

«1. Потребовать от властей Армении предоставить весь пакет истории переговоров между Арменией и Азербайджаном за последние пять лет;

2. Исключить подписание любого документа от имени Арцаха без согласия народа Арцаха;

3. Уточнить текущий статус отношений Арцаха с Арменией;

4. Уточнить вопросы, касающиеся переговорного формата Арцах-Азербайджан, третьей стороны, участников, повестки и места проведения;

5. Официально заявить о поддержке властями Арцаха инициативы «Айакве»;

6. Потребовать подписания нового трехстороннего соглашения Арцах-Россия-Азербайджан;

7. Активизировать процесс признания Арцаха другими странами;

8. Исключить шаги, способствующие упадку настроений, не давая уснуть духу народной борьбы».