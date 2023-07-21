Варданян предлагает наделить миротворцев мандатом ООН - Mediamax.am

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Варданян предлагает наделить миротворцев мандатом ООН


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Ереван /Медиамакс/. Бывший госминистр, координатор «Фронта безопасности и развития Арцаха» Рубен Варданян представил шаги, которые необходимо предпринять для преодоления кризиса, возникшего в Арцахе.

«1) Запуск гуманитарного воздушного коридора имеет первостепенное значение. Гуманитарные миссии ООН или других международных организаций должны иметь возможность прибывать прямо в Степанакерт и оказывать помощь.

 

2) Как можно скорее в Арцах должна быть направлена  миссия ООН или другой международной организации (ПАСЕ, ЕС) по установлению фактов.

 

3) Международные посредники - от Вашингтона до Парижа и Москвы - должны оказать давление на Азербайджан, чтобы добиться перемен. Если они этого не сделают, их посреднические усилия будут тщетными.

 

4) Миссия российских миротворцев в Нагорном Карабахе должна получить официальный международный мандат ООН. ООН может рассмотреть также варианты расширения миротворческой миссии в Нагорном Карабахе, например, за счет привлечения китайского миротворческого контингента.

 

5) Крайне важно понимать, что, сколько бы ни говорили о гуманитарной стороне кризиса, существующие проблемы имеют политическую и историческую подоплеку. Пропаганда ненависти к армянам на государственном уровне является одной из важных опор авторитарного режима Алиева. Этот факт нельзя игнорировать.

 

6) Всемирно известные и влиятельные армяне и зарубежные друзья нашего народа могут сыграть большую роль в информировании о разворачивающейся в Арцахе трагедии».

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