Президент Арцаха обратился к лидерам государств-членов Совбеза ООН

Ереван /Медиамакс/. Президент Арцаха Араик Арутюнян обратился с экстренным заявлением к представителям международного сообщества, отметив, что «ситуация в Арцахе является взрывоопасной и в очень короткий срок может превратиться в настоящую катастрофу не только для народа Арцаха, но и для всего региона».

Пресс-служба аппарата президента Арцаха сообщила, что письма направлены руководителям всех стран-членов Совета безопасности ООН, генеральному секретарю ООН, Действующему председателю ОБСЕ, председателю Европейского Совета, генеральному секретарю Совета Европы, а также премьер-министру Армении.

В письмах, в частности, говорится:

«Создавшийся и углубляющийся кризис безопасности и гуманитарная катастрофа в Арцахе стремительно перерастает в бедствие. Гуманитарная ситуация ухудшается день ото дня, обостряется нехватка продовольствия.

Растущая нехватка медикаментов, предметов медицинского и гигиенического назначения и запрет на транспортировку больных в Армению создают вызывающую тревогу угрозу для жизни и здоровья людей. В условиях ежедневных отключений электроэнергии и дефицита топлива с большими сложностями и сбоями работает медицинское оборудование, что приводит к дополнительному снижению объема и качества оказываемых услуг.

Из-за нехватки необходимых продуктов питания и витаминов в первую очередь не доедают около 2000 беременных женщин и почти 30 000 детей.

Подобными шагами Азербайджан сознательно создает невыносимые условия жизни для народа Арцаха, добиваясь деарменизации Арцаха и уничтожения арцахского народа как такового.

Упомянутые и многие другие вопросы безопасности и проблемы гуманитарного характера представляют растущую угрозу физическому существованию народа Арцаха».