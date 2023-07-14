Азербайджан нарушил режим прекращения огня в районе Шуши

Ереван /Медиамакс/. Сегодня около 11 часов утра азербайджанские вооруженные силы нарушили режим прекращения огня в районе Шуши.
Министерство обороны Арцаха сообщает, что помимо стрелкового оружия противник применил миномет калибра 82-мм и гранатомет.
С армянской стороны потерь нет.
Об инциденте доложено командованию российских миротворческих сил.
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