Азербайджан нарушил режим прекращения огня в районе Шуши - Mediamax.am

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Азербайджан нарушил режим прекращения огня в районе Шуши


Фото: gisreportsonline.com


Ереван /Медиамакс/. Сегодня около 11 часов утра азербайджанские вооруженные силы нарушили режим прекращения огня в районе Шуши.

Министерство обороны Арцаха сообщает, что помимо стрелкового оружия противник применил миномет калибра 82-мм и гранатомет.

 

С армянской стороны потерь нет.

 

Об инциденте доложено командованию российских миротворческих сил.

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Азербайджан нарушил режим прекращения огня в районе Шуши
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