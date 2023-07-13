Эрдоган заявил, что в 2025 году российские миротворцы покинут Карабах - Mediamax.am

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Эрдоган заявил, что в 2025 году российские миротворцы покинут Карабах


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в 2025 году российские миротворцы покинут Карабах.

Как сообщает Интерфакс-Азербайджан, беседуя с журналистами в кулуарах саммита НАТО в Вильнюсе, президент Турции напомнил, что согласно договоренностям лидеров Азербайджана, Армении и России, российский миротворческий контингент должен находиться в Карабахе в течение 5 лет.

 

«В 2025 году Россия должна покинуть эту территорию. Договоренности именно в этом ключе, и я верю, что Россия останется приверженной этой договоренности», - сказал Эрдоган.

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