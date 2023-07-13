«Международное сообщество ждет гибели тысяч людей в Арцахе»

Ереван /Медиамакс/. Защитник прав человека Арцаха Гегам Степанян заявил сегодня, что «ситуация в Арцахе критическая».

«В течение месяца Арцах полностью отрезан от гуманитарного доступа и в буквальном смысле осажден Азербайджаном. Намеренный и тотальный запрет на перевозку продуктов питания и товаров первой необходимости, наложенный Азербайджаном с 15 июня, угрожает жизни 120 000 жителей Арцаха. Со вчерашнего дня Азербайджан также заблокировал двустороннюю перевозку пациентов и лекарств Международным Комитетом Красного Креста (МККК).

Российские миротворцы перевозят грузы для собственного содержания на вертолетах, в то время как все население Арцаха находится под угрозой голода, а международные субъекты не предпринимают никаких шагов, кроме заявлений.

Международное сообщество ждет, когда погибнут тысячи людей, чтобы затем лицемерно выразить свое сожаление.

Я требую от МККК зажечь красную кнопку тревоги об опасности геноцида. Вы можете это сделать. Мой народ предан всеобщим преступным безразличием. Повторяю - ситуация в Арцахе критическая», - заявил Гегам Степанян.