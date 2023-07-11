Азербайджан обвинил МККК в «контрабанде»

Ереван /Медиамакс/. Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана заявила сегодня о приостановке пропуска автотранспорта через погранично-пропускной пункт «Лачин» «из-за выявления фактов контрабанды на автомобилях Международного комитета Красного Креста (МККК)».
В сообщении говорится, что с 1 по 5 июля были зафиксированы случаи «контрабандного провоза автомобилями МККК незадекларированных на таможне мобильных телефонов и запчастей к ним, сигарет и бензина».
«Несмотря на то, что по официальным каналам МККК было сделано предупреждение об этом, противозаконные деяния повторились, а необходимые шаги по их пресечению не были предприняты. В связи с вышеотмеченными фактами возбуждено уголовное дело и до окончания необходимых следственных мероприятий проезд через пункт «Лачин» приостановлен», - говорится в сообщении.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.