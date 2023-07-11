Азербайджан обвинил МККК в «контрабанде» - Mediamax.am

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Азербайджан обвинил МККК в «контрабанде»


Фото: Trend


Ереван /Медиамакс/. Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана заявила сегодня о приостановке пропуска автотранспорта через погранично-пропускной пункт «Лачин» «из-за выявления фактов контрабанды на автомобилях Международного комитета Красного Креста (МККК)».

В сообщении говорится, что с 1 по 5 июля были зафиксированы случаи «контрабандного провоза автомобилями МККК незадекларированных на таможне мобильных телефонов и запчастей к ним, сигарет и бензина».

 

«Несмотря на то, что по официальным каналам МККК было сделано предупреждение об этом, противозаконные деяния повторились, а необходимые шаги по их пресечению не были предприняты. В связи с вышеотмеченными фактами возбуждено уголовное дело и до окончания необходимых следственных мероприятий проезд через пункт «Лачин» приостановлен», - говорится в сообщении.

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