Кристина Квин: США не предопределяют будущее Нагорного Карабаха

Ереван /Медиамакс/. Посол США Кристина Квин заявила, что «США не предопределяют результаты переговоров о будущем Нагорного Карабаха».

Кристина Квин сказала об этом, комментируя для Арменпресс различные комментарии, прозвучавшие после ее интервью Общественному телевидению Армении.

«Путь к урегулированию проблем и достижению прочного и достойного мира - это прямой диалог. США не предопределяют исход переговоров о будущем Нагорного Карабаха. Соединенные Штаты поддерживают соглашение, которое будет длительным, стабильным и обеспечит основу для мира. В основе армяно-азербайджанского конфликта лежит вопрос прав и безопасности народа Нагорного Карабаха. В конце концов, единственный способ гарантировать прочное урегулирование этого конфликта, который затянулся слишком надолго и стоил многих человеческих жизней, - это обеспечить защиту прав людей, проживающих в Нагорном Карабахе, и то, чтобы они чувствовали себя в безопасности в своих домах», - говорится в ответе Кристины Квин, распространенном посольством США.