Захарова: «Население Карабаха может остаться без продуктов и медикаментов»

Ереван /Медиамакс/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила сегодня, что в Москве крайне озабочены участившимися нарушениями режима прекращения огня в Нагорном Карабахе и сохраняющейся блокадой Лачинского коридора.

«Гуманитарная ситуация в регионе ухудшается. С сожалением приходится констатировать, что из-за прекращения снабжения население Карабаха может остаться без запасов продуктов, товаров первой необходимости и медикаментов», - указала дипломат.

«Это идет вразрез с трехсторонними договоренностями лидеров России, Азербайджана и Армении. Мы призываем Баку и Ереван решать все вопросы исключительно политико-дипломатическим путем. Азербайджанскую сторону призываем к разблокированию Лачинского коридора, обеспечению беспрепятственного движения по нему граждан, транспортных средств, грузов в гражданских целях», - сказала Захарова.

Он сообщила, что скоро регион посетит спецпредставитель министра иностранных дел РФ по содействию нормализации отношений Баку и Еревана Игорь Ховаев.

«Возможны и трехсторонние встречи», - отметила Захарова.

Россия, по словам дипломата, «приветствует достигнутый прогресс в ходе переговоров в США по выработке мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией».

«Приветствуем все позитивные шаги на этом направлении», - добавила Мария Захарова.