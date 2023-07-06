В Арцахе ожидают ощутимых результатов «в кратчайшие сроки»

Ереван /Медиамакс/. Президент Арцаха Араик Арутюнян сказал, что нарастающие угрозы со стороны Азербайджана, обостряющаяся ситуация в области безопасности и гуманитарные проблемы ставят серьезные вызовы народу Арцаха.

«Власти Арцаха всеми возможными способами представляли и продолжают представлять существующую ситуацию, опасности и наши ожидания вниманию властей Армении и России, а также другим актерам международного сообщества. Существует острая необходимость в безотлагательных и эффективных действиях всех ответственных актеров в рамках их обязательств. Народ и власти Арцаха ожидают в кратчайшие сроки ощутимых результатов в деле решения проблем безопасности и гуманитарных вопросов и снятия блокады. Конечно, мы делаем все возможное, чтобы контролировать ситуацию в рамках наших крайне ограниченных возможностей, имея и реализуя планы действий, основанные на ряде сценариев. В этом контексте хотел бы подчеркнуть, что Республика Арцах остается приверженной своей конструктивной позиции и готова обсуждать все проблемы путем цивилизованного диалога и решать их мирным путем», - сказал Араик Арутюнян в ходе совещания.