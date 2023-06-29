Захарова: Полное разблокирование Лачинского коридора будет способствовать деэскалации - Mediamax.am

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Захарова: Полное разблокирование Лачинского коридора будет способствовать деэскалации


Фото: vecernji.hr


Ереван /Медиамакс/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «полное разблокирование Лачинского коридора будет способствовать деэскалации ситуации и созданию условий для нормальной жизни мирного населения».

«Москва обеспокоена вооруженными инцидентами в Нагорном Карабахе. Призываем Ереван и Баку решать спорные вопросы политико-дипломатическим путем», - сказала Мария Захарова.

 

По ее словам, для России важно, чтобы договор «был прочным и устойчивым».

 

«В истории немало примеров, когда было подписано большое количество формальных соглашений, но по разным причинам они не были реализованы. Соглашение должно обеспечить баланс интересов Армении и Азербайджана. Этого можно добиться благодаря последовательной реализации «дорожной карты» процесса армяно-азербайджанского урегулирования».

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