Парламент Арцаха призывает делегацию Армении прекратить переговоры в США

Ереван /Медиамакс/. Парламент Арцаха выступил с заявлением, в котором призвал делегацию Армении немедленно прекратить начатые в Вашингтоне переговоры.

В заявлении парламента Арцаха, в частности, говорится:

«Периодически осуществляемые нарушения режима прекращения огня со стороны Азербайджана были зафиксированы во время очередных переговоров министров иностранных дел Армении и Азербайджана, проходящих в настоящее время в Вашингтоне при посредничестве государственного секретаря США.

Это, несомненно, лишний раз свидетельствует и подтверждает, что эти переговоры касательно «мирного договора» в действительности являются не чем иным, как имитацией формирования атмосферы установления длительного мира и стабильности в регионе, якобы в контексте международных усилий.

Призываем Совет Безопасности ООН, руководителей стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ предпринять конкретные практические шаги и применить санкции в отношении Азербайджана.

Обращаемся также к Российской Федерации с требованием в рамках миротворческой миссии более жесткими способами пресекать античеловеческие, геноцидальные действия Азербайджана.

Призываем находящуюся на вашингтонских переговорах делегацию Армении немедленно прекратить начатые в Вашингтоне переговоры до установления полного прекращения огня на линии соприкосновения с Республикой Арцах и на границах Армении, а также предоставления документальных гарантий его соблюдения. В противном случае продолжение переговоров будет расцениваться как поощрение агрессивного поведения азербайджанской стороны и как привилегия на международном уровне».