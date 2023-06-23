Россия призвала Баку «разблокировать в полном объеме движение по Лачинскому коридору» - Mediamax.am

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Россия призвала Баку «разблокировать в полном объеме движение по Лачинскому коридору»


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Россия призвала Баку «разблокировать в полном объеме движение по Лачинскому коридору»

Россия призвала Баку «разблокировать в полном объеме движение по Лачинскому коридору»

 

«Такие шаги ведут к нагнетанию напряженности, не способствуют поддержанию нормальной атмосферы вокруг продолжающегося процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией при российском содействии. Призываем Баку разблокировать в полном объеме движение по Лачинскому коридору», - заявила Захарова.

 

«Рассчитываем также, что Ереван не будет устраняться от взаимодействия в трехсторонних форматах. Простой в их деятельности негативно сказывается на обстановке в регионе и ведет к эскалации «на земле». Отмечаем важность ритмичной работы по делимитации армяно-азербайджанской границы в рамках профильной комиссии. Готовы оказывать необходимое консультативное содействие.

 

Повторяем наш призыв к обеим сторонам о важности неукоснительного соблюдения трехсторонних договоренностей России, Азербайджана и Армении на высшем уровне, сдержанности и пониманию ответственности за обеспечение безопасности в районе Лачинского коридора.

 

Российская сторона продолжит активные усилия по урегулированию ситуации в контактах с Баку и Ереваном», - сказала пресс-секретарь МИД России.

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