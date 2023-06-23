Пашинян: Баку делает все, чтобы жизнь армян в Нагорном Карабахе стала невозможной

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что «гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе продолжает обостряться».

«Незаконная блокировка Лачинского коридора продолжается, несмотря на промежуточное решение Международного суда. По Лачинскому коридору не перемещаются ни граждане, ни транспортные средства, ни товары. Запрещено даже передвижение автомобилей МККК. Это важные факты, которые противоречат аргументам Азербайджана о том, что силы и страны, говорящие о ситуации в Нагорном Карабахе и Лачинском коридоре, якобы вмешиваются во внутренние дела Азербайджана.

Неисполнение решения Международного суда и обеспечение выполнения решения суда является вопросом международной повестки, и к данной проблеме следует подходить с этой логикой.

Азербайджан делает все, чтобы жизнь армян в Нагорном Карабахе стала невозможной. Это и есть политика этнических чисток»,- сказал он на заседании правительства.

Пашинян отметил, что «решение Международного суда должно быть выполнено, и это вопрос международной повестки».

«Должен быть запущен международный механизм диалога Баку-Степанакерт, в рамках которого будет решаться проблема прав и безопасности армян Нагорного Карабаха», - сказал премьер-министр Армении.

Что касается армяно-азербайджанских отношений, Никол Пашинян отметил, что позиция армянской стороны неизменна: «Мы должны приложить все усилия для установления мира и подписать соглашение о нормализации отношений».

«На следующей неделе в Вашингтоне состоится встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана, и наша делегация отбывает в США именно с таким настроем», - отметил он.