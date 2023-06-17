МИД Арцаха: Начало подлинного диалога с Азербайджаном представляется нереальным

Ереван /Медиамакс/. Министерство иностранных дел Арцаха распространило заявление, касающееся попыток наладить диалог между Степанакертом и Баку.

В заявлении МИД Арцаха, в частности, говорится:

«Арцах является наиболее заинтересованной стороной в поиске всеобъемлющего урегулирования конфликта с Азербайджаном посредством диалога и мирных переговоров по установлению прочного и справедливого мира в регионе.

Власти Арцаха неоднократно заявляли, что для возобновления мирного процесса необходимо восстановить международно признанный переговорный формат, в рамках которого будет возможно обсуждение всех спорных вопросов и противоречий на основе принципов добросовестности, сотрудничества и равноправия сторон.

При этом данный механизм должен быть инклюзивным и представительным, а также обладать потенциалом и полномочиями обеспечить реализацию достигнутых договоренностей и взятых сторонами обязательств.

Убеждены, что роль международных посредников должна не ограничиваться оказанием добрых услуг, а быть направлена на более активное вовлечение в процесс поиска справедливых, сбалансированных и жизнеспособных решений существующих проблем, создание благоприятных и достойных условий для диалога.

Очевидно, что в условиях продолжающейся жесткой блокады Арцаха, нарастающей угрозы применения силы и этнических чисток, когда 120-тысячное население Арцаха, по сути, находится в положении заложника, начало подлинного диалога для обсуждения путей политического урегулирования азербайджано-карабахского конфликта представляется нереальным».