Рубен Варданян избран координатором «Фронта безопасности и развития Арцаха» - Mediamax.am

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Рубен Варданян избран координатором «Фронта безопасности и развития Арцаха»


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Ереван /Медиамакс/. Рубен Варданян избран координатором Исполнительного комитета Совета общественного движения «Фронт безопасности и развития Арцаха».

Как сказано в сообщении Совета движения, на состоявшемся 12 июня заседании были избраны члены исполнительного комитета: Давид Манукян, Нарине Агабалян, Андраник Саргсян, Гарик Абрамян и Айк Аванесян.

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