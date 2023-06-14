Рубен Варданян избран координатором «Фронта безопасности и развития Арцаха»

Ереван /Медиамакс/. Рубен Варданян избран координатором Исполнительного комитета Совета общественного движения «Фронт безопасности и развития Арцаха».
Как сказано в сообщении Совета движения, на состоявшемся 12 июня заседании были избраны члены исполнительного комитета: Давид Манукян, Нарине Агабалян, Андраник Саргсян, Гарик Абрамян и Айк Аванесян.
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