Президент Арцаха: Баку делает все, чтобы разрушить российские гарантии - Mediamax.am

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Президент Арцаха: Баку делает все, чтобы разрушить российские гарантии


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Ереван /Медиамакс/. Президент Арцаха Араик Арутюнян направил поздравительное послание президенту России Владимиру Путину по случаю Дня России.

В послании, в частности, говорится:

 

«Многовековая дружба армянского и русского народов, а также стратегические и союзнические отношения армянского и российского государств сформировали значимую историю и большой потенциал для дальнейшего развития. Арцах, как один из важных субъектов Южного Кавказа, имел и имеет свое особое место в этих отношениях. Одним из показателей этой важности является заключение перемирия в 2020 году при активном посредничестве и под гарантии России.

 

Мы высоко оцениваем роль России и лично Ваш вклад в вопросе прекращения кровопролития и предотвращения новых крупномасштабных агрессий и трагедий в Арцахе. Народ Арцаха радушно принял миссию российских миротворцев, видя в них прочные гарантии свободного и достойного проживания на своей Родине.

 

Сейчас, когда Азербайджан делает все, чтобы посредством продолжающейся блокады и угроз Арцаху разрушить хрупкую архитектуру безопасности Арцаха и региона, равно как  и российские гарантии, мы уверены, что, совместив наши стратегические интересы и объединив усилия, наши два народа смогут обеспечить для всех сторон стабильную и достойную атмосферу в регионе».

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