Мишель заявил о «решающем значении диалога между Баку и армянами бывшей НКАО» - Mediamax.am

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Мишель заявил о «решающем значении диалога между Баку и армянами бывшей НКАО»


Фото: open.online


Ереван /Медиамакс/. Президент Европейского Совета Шарль Мишель заявил сегодня о «решающем значении диалога между Баку и армянами, проживающими в бывшей НКАО».

«Диалог между Баку и армянами, проживающими в бывшей НКАО, об правах и безопасности последних имеет сейчас решающее значение. Важно воздерживаться от максималистских позиций и стремиться к диалогу. Требуется время для заживления ран

после более чем 30-летнего конфликта. Необходимы смелые решения», - написал Мишель в Твиттер.

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