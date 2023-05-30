Мишель заявил о «решающем значении диалога между Баку и армянами бывшей НКАО»

Ереван /Медиамакс/. Президент Европейского Совета Шарль Мишель заявил сегодня о «решающем значении диалога между Баку и армянами, проживающими в бывшей НКАО».

«Диалог между Баку и армянами, проживающими в бывшей НКАО, об правах и безопасности последних имеет сейчас решающее значение. Важно воздерживаться от максималистских позиций и стремиться к диалогу. Требуется время для заживления ран

после более чем 30-летнего конфликта. Необходимы смелые решения», - написал Мишель в Твиттер.